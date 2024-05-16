بالأرقام.. حصاد القمح بالشرقية حتى الآن ومحظورات القطاع الخاص

كشف المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، عن حصاد 393200 فدانًا من محصول القمح، حتى الآن، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام بلغت 394146 فدانًا.

التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة

ولفت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية في بيان، إلى ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

توريد 568988 طن قمح اليوم

ومن جانبها، أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن ما جرى توريده اليوم من الأقماح لمواقع التخزين بنطاق المحافظة، بلغ 568988 طنًا و 427 كيلو قمح.

وطالبت وكيلة وزارة التموين بالشرقية في بيان، أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر بضرورة تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة ، مشددة على أنه «يحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية».

فيما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح و تحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.