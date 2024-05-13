أستاذ زراعة: منظومة الصوامع قللت نسبة الفقد من القمح إلى 5%

قال الدكتور علي إسماعيل أستاذ الزراعة، ومدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة الأسبق، إنّ القمح كان يعتمد على منظومة الشون الترابية، وهو ما كان يعرضه للتراب والطين والهواء والحشرات والطيور، وبالتالي ازدادات نسبة الفاقد، إذ كان يتم توريد مليوني طن من 6 ملايين كانت تُنتَج، وكان ذلك في عام 2014.

أنظمة حديثة للشون

وأضاف «إسماعيل»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «مع تولي الرئيس السيسي تحركنا في اتجاهين لتحديث الشون، وتحويلها إلى شون إسمنتية للتخزين، وعمل هناجر وغلقها، دون أي فقد أو سرقة».

نسبة الفقد من محصول القمح بالماضي

وتابع أستاذ الزراعة: «نسبة الفقد من محصول القمح كانت 25% قبل تطبيق المنظومة الجديدة، ولكن ركزنا في مسألة الصوامع، وانتشرت الصوامع التخزينية في كل محافظات الجمهورية، بهدف الوصول إلى قدرة تخزينية قدرها 12 ملايين طن في المستقبل، إضافة إلى وجود صوامع في المواني، ومستويات الفقد أصبحت لا تتعدى 5%».