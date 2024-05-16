حملات مكثفة لإزالة المخلفات الصلبة وتمهيد الطرق بشوارع المنيا

نفذت الوحدات المحلية بمراكز المنيا حملات مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة، حيث جرى رفع المخلفات الصلبة بالأحياء والشوارع الرئيسية لتحسين حركة السير للمواطنين.

وشدد اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، على تقديم كافة سُبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإبراز الواجهة الحضارية اللائقة بالمحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والميادين وأماكن التجمعات بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

حملات مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة

وقد نفذت الوحدات المحلية ( المنيا - مطاي - أبوقرقاص) حملات مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة، حيث نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات لرفع المخلفات الصلبة والقمامة بالأحياء والشوارع الرئيسية وكورنيش النيل وشارع مصر، إلى جانب رفع القمامة من قرى (تلة- بني محمد سلطان- طوخ الخيل - بني أحمد الغربية- البرجاية - دمشير)، وقد نُقلت المخلفات للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي لمنع تفشي الأمراض و الأوبئة.

وفي مركز أبوقرقاص، استمرت جهود الوحدات القروية فى أعمال النظافة، حيث جرى تجميع القمامة من قرى المركز ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

فيما نظمت الوحدة المحلية لمركز مطاي حملات نظافة مكثفة لرفع المخلفات الصلبة بطريق الكورنيش وطريق مصر أسوان الزراعي، ومدخل المدينة الشمالي والجنوبى وقرى (أبوان- بردنوها- منبال - ابو عزيز-حلوه)، وجرى رفعها إلى المقلب الرئيسي .

تمهيد الطرق لتحسين حركة السير أمام المواطنين

وفي مركز بنى مزار، نفذت الوحدة المحلية حملات نظافة مكبرة بأحياء المدينة والقرى التابعة، حيث جرى رفع المخلفات من الشوارع والأحياء الرئيسية والفرعية وأماكن تجمعات القمامة وأمام المساكن وعلى الطرق الرئيسية وقرى (أبو جرج - الحسينيه - بنى على - صفط - صندفا - شلقام - ساقولا - ابطوجة - نزلة عمرو) للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى ، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتسوية وتمهيد الطرق لتحسين حركة السير أمام المواطنين، إلى جانب تفريغ صناديق القمامة ونقاط التجميع .

وفى السياق ذاته، نفذت مراكز (ملوى- ديرمواس- سمالوط -مغاغة - العدوة) حملات مكثفة للنظافة، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوى حملات نظافة بالشوارع الرئيسية والأحياء الفرعية وقرى المركز لرفع تجمعات القمامة والمخلفات ونقلها إلى المقلب العمومي.

وفي مركز سمالوط، رفعت الوحدة المحلية تجمعات القمامة والمخلفات الصلبة الموجودة بالطرق والأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية بالمركز وبنطاق الوحدة المحلية لقرية قلوصنا.

كما تابع مركز ديرمواس أعمال النظافة بشارعى (الجيش –الحرية) وعدد من الميادين العامة و بالمدخل الشمالي للمدينة وطريق مصر أسوان الزراعى وقرية دلجا، وذلك لخلق بيئة صحية ونظيفة للمواطنين، إلى جانب تمهيد وتسوية طريق «ديرمواس – دلجا» وطريق «ديرمواس- تانوف»، وقرية بني حرام، مروراً بباقي الطرق شرق وغرب المركز.

بينما واصلت الوحدة المحلية لمركز مغاغة جهودها لرفع كفاءة منظومة النظافة، حيث جرى رفع المخلفات بقريتي (آبا - العباسية ).

وفي العدوة، جرى تكثيف حملات النظافة بشوارع و قرى المركز لإظهار الجانب الجمالي وخلق هوية بصرية مميزة .