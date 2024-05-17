رئيس المركز الكاثوليكي للسينما يكشف كواليس تكريمه لعادل إمام منذ 15 عاما

وجّه بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، تهنئة خاصة للزعيم عادل إمام بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده، خاصة أنه تجمعهما علاقة ود وصداقة.

كواليس تكريم عادل إمام في المركز الكاثوليكي

قال بطرس دانيال لـ«الوطن»: عادل إمام يعتبر بالفعل الزعيم أو كما يطلق عليه من الجمهور زعيم الفن، أو حريف الفن، كما أنه شخص وطني في المقام الأول، لأن معظم أفلام تخص الوطن.

وأضاف: عام 2009 في المركز عملنا احتفالية مشوار نجم، لم أحد يصدق من حولي أنه سيحضر الحفل، وجهزت له فيلم تسجيلي لعرض أفلامه وملخص بأفلام وشخصه الجميل، ومواقفه الطريفة ودخلنا في حوار معه وتحدثنا وقتها بكل بساطة مع الناس، وكان جاهز على أن يجيب عن أي سؤال مطروح عليه.

وتابع: احتفالنا بعيد ميلاده ضمن الاحتفالية، وقبل أن يأتي للتكريم كنت قلقا جداً بشأن عدم حضوره، وكل من حولي أقنعني أنه لم يأت خاصة أن الزعيم مقل الظهور فنياً، ولكني فوجئت بمكالمة منه يستأذن بحضور الدكتور والمثقف وسيم السيسي معه ضمن الاحتفالية، وفوجئت من تواضعه وقتها.

حديث عادل إمام عن تكريمه بالمركز الكاثوليكي

واختتم: «قال عادل إمام وقتها كلمة لازالت محفورة بداخلي (لو المركز الكاثوليكي أداني حتة حديدة أنا افتخر قدام أحفادي أنها من المركز وأشيلها فوق راسي) ومسجل هذه الكلمة بالفيديو حتى تكون ذكرى لكثير من الأجيال، وكنت في غاية الاحتفال، خاصة أنني حتى ليلة الاحتفال كل أفراد المركز الكاثوليكي كانوا يقولون إنه من المستحيل أن يأتي إلى الاحتفالية، ولكن الزعيم اتصل بي وطمأنني والتزم بالميعاد، ودخل في جلسة حوارية امتدت لساعتين مع الجمهور».