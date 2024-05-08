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إسعاد يونس تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده.. و «الشركة العربية» تعيد عرض «زهايمر»

كتب:

شريف سليمان
01:19 ص | الأربعاء 08 مايو 2024
زهايمر

زهايمر

هنأت رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، إسعاد يونس الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده وتمنت له دوام الصحة والعافية.

وقالت الشركة، إنه في إطار استراتيجية الشركة الجديدة التي يقودها عمر الخواجة نحو الاحتفاء بأيقونات فنية لها تاريخ عظيم في مصر والعالم العربي، ستقوم الشركة العربية بالتعاون مع شركة «فرونت رو» بإعادة عرض آخر أفلام النجم الكبير والزعيم عادل إمام فيلم «زهايمر» الذي تم إنتاجه وعرضه عام 2010، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم الراحل سعيد صالح، النجمة الكبيرة إسعاد يونس، الفنانة نيللي كريم، والفنانة رانيا يوسف، والفنان فتحي عبد الوهاب، والفنان أحمد رزق.

الفيلم من تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج عمرو عرفة.

وكشف أحمد صبيح مدير عام الشركة العربية، أن الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم هو أقل تكريم لأهم رمز سينمائي عربي في القرن العشرين النجم الكبير عادل إمام، وذلك في إطار الحرص على عرض آخر أعمال الزعيم في السينما المصرية.

وقال: «سيتم إقامة احتفالية للنجم الكبير بحضور أبطال الفيلم، إضافة إلى عدد من نجوم الجيل الحالي».

وأكد صبيح، أن هذه الرؤية تأتي بتوجيهات واتجاهات فنية جديدة للشركة، لفتح آفاق وأسواق جديدة للأفلام المصرية، وفي ظل التعاون مع شركائنا في شركة «فرونت رو»، وسيتم عرض فيلم «زهايمر» ابتداءً من 17 مايو في جميع دور العرض بمصر والدول العربية.

ومن جانبها، أكدت المنتجة والفنانة الكبيرة إسعاد يونس، أن الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم، يعد فخرا لكل صناع السينما المصريين والعرب.

وأضافت الشركة: الزعيم يعد أيقونة يقلدها جميع العاملين في الصناعة وأحد أهم رموزها العظيمة، وكان له الدور الأكبر والتأثير الكبير بأفلامه التي نفتخر بها جميعاً كصانعي أفلام.

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