هل سيخرج الزعيم عادل إمام من عزلته في عيد ميلاده؟

قررت الشركة العربية، إعادة عرض «زهايمر»، آخر أفلام النجم الكبير والزعيم عادل إمام، الذي عرض عام 2010، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم.

كشفت الشركة في بيان لها، أنها قررت الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم، الذي قالت عنه، إنه أهم رمز سينمائي عربي في القرن العشرين، لافتة إلى إقامة احتفالية للنجم الكبير بحضور أبطال الفيلم، إضافة إلى عدد من نجوم الجيل الحالي.

لكن هل سيحضر الزعيم عادل إمام هذا الحدث، لذلك تواصلت «الوطن» مع المُنتج عصام العريان شقيق الفنان عادل إمام، والذي أكد أنه ليس لديه أي معلومة عن هذا الحدث، ولم يتم إبلاغه بالاحتفال.

ويتوقع الجمهور عدم حضور الزعيم عادل إمام، الذي اختفى عن الأنظار الفترة السابقة، ولم يحضر عدد من الحفلات الكُبرى التي دعته للتكريم، وكان آخرها حفل joy Awards، الذي لم يحضره.

وحرص أولاده على حضور الحفل، واكتفى بإرسال رسالة صوتية مسجلة، أعرب فيها لجميع الحاضرين في الحفل ولكل جمهوره ومحبيه في مصر والوطن العربي، عن سعادته الكبيرة، بحصوله على هذا التكريم، وجائزة زعيم الفن العربي، إذ قال: «ربنا يخلي أيامكم كلها سعادة أنا بحبكم كتير كتير كتير».