اللحظات الأخيرة في حياة طبيب توفى بسكتة قلبية بالمنوفية: «سأل عن مرضاه»

سيطرت حالة من الحزن على أهالي شبين الكوم بالمنوفية، عقب وفاة الدكتور محمود معاذ، أخصائي الأمراض الصدرية والحساسية والعناية المركزة بمستشفى الجامعة، 30 عاما، بعد تعرضه لسكتة قلبية أثناء نومه.

الساعات الأخيرة في حياة طبيب المنوفية

وكشف الدكتور مصطفى كمال طبيب في مستشفى الجامعة، وصديق الطبيب الراحل أن آخر مكالمة دارت بينهما قبل وفاته بعدة ساعات، قال فيها «معاذ» إنه بحالة جيدة بعد عودته من عيادته إلى المنزل، وسأل صديقه عن أحوال المرضى الذين يتابعهم، ثم توجه إلى نومه، ولكنه لم يستيقظ.

الطبيب الراحل متزوج ولديه طفل

وتابع «كمال» في تصريحات لـ«الوطن»، أن طبيب المنوفية تزوج طبيبة منذ 3 سنوات وأنجب طفلا يبلغ من العمر سنتين تقريبا، وكان يعيش حالة من الفرحة بعد افتتاح عيادته في بركة السبع منذ شهرين، مضيفا «كان محبا لمهنته وحريص على أداء رسالته حتى آخر أيام حياته، فضلا عن عدم تغيبه عن عمله».

وأضاف أن طبيب المنوفية المتوفى كان مشهودا له من جميع الأطباء في المستشفى بالخلق الحسن والسمعة الطيبة طوال فترة حياته، ورحيله تسبب في حزن كبير بينهم، داعيا الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.