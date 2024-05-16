ارتفاع كبير في أسعار الذهب عالميا.. ماذا يحدث بالأسواق؟

شهد الذهب ارتفاعات قوية في سعر الأوقية بالبورصات العالمية، خلال تعاملات اليوم، وذلك بدعم تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية وتباطؤ معدلات التضخم الأمريكية، ما عزز توقعات خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في الفترة المقبلة.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن الأوقية استقرت في البورصة العالمية عند مستوى 2384 دولارًا، بعد أن سجلت في تعاملات الصباح 2390 دولارًا.

إمبابي: البيانات الاقتصادية الأخيرة دعمت ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وأضاف إمبابي، في بيان، أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تدعم ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية، وتزيد من التوقعات بتجاوز الأوقية مستوى 2450 دولارًا في المدى القريب، حيث تعزز مع بَدْء الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 33 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2355 دولارا، ولامس مستوى 2388 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2384 دولارا.

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين

وفي سياق متصل، كشف مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، أمس الأربعاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% خلال شهر أبريل و3.4% عن العام الماضي، كما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس سنوي عن شهر أبريل زيادة بنحو 3.4% وفقًا للتوقعات، وكانت القراءة السابقة قد سجلت 3.5%.