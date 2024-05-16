تحديث جديد في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. كم يبلغ في محلات الصاغة؟

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 16-5-2024 خلال التعاملات الصباحية في مختلف محلات الصاغة تحديثا جديدا وبينها عيار 21 الأكثر شيوعا وانتشارا بين المواطنين في مصر، ويتابعون أسعاره بشكل لحظي على مدار اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر

وترصد السطور التالية سعر الذهب اليوم في مصر، حسب آخر تحديث مُعلن من خلال بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس خلال التعاملات الصباحية، 3583 جنيها قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس خلال التعاملات الصباحية 3135 جنيها، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس خلال التعاملات الصباحية 2687 جنيها، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم خلال التعاملات الصباحية 2090 جنيها، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس خلال التعاملات الصباحية 25 ألفا و80 جنيها، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.