ارتفاع سعر الذهب العالمية عند أعلى مستوى في 30 يوما

ارتفع الذهب بالقرب من 2390 دولارًا للأوقية، اليوم، ليتداول عند أعلى مستوى له في شهر تقريبًا، مدعومًا بضعف الدولار، وانخفاض عوائد سندات الخزانة، بعد أن أشارت أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي إلى تباطؤ، ما عزز التوقعات بخفض سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتباطأ التضخم الشهري إلى 0.3%، أي أقل بقليل من التوقعات البالغة 0.4%، في حين انخفض التضخم الرئيسي على أساس 12 شهرًا إلى 3.4% والتضخم الأساسي إلى 3.6%، وذلك تماشيًا مع التوقعات.

سعر الذهب عالميا

بالإضافة إلى ذلك، ظلت مبيعات التجزئة ثابتة خلال الشهر، على عكس توقعات السوق بزيادة بنسبة 0.4%، ما يشير إلى بعض التراجع في طلب المستهلكين.

ويتوقع المستثمرون الآن فرصة بنسبة 75% لخفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر و85% في نوفمبر، ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وأعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، عن تفاؤله بأن التضخم سوف يستمر في الانخفاض.

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2431.55 دولار في أبريل 2024.

توقعات سعر الذهب

وارتفع سعر الذهب 326.96 دولارًا أمريكيًا للأوقية. أو 15.85% منذ بداية عام 2024، وفقا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 2315.10 دولار أمريكي/ للأوقية، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economic على أن يتم تداوله عند 2385.92 دولار خلال 12 شهرًا.