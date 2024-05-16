برلماني: خطاب الرئيس السيسي أمام القمة العربية رد قوي على الصلف الإسرائيلي

أكد طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال القمة العربية المنعقدة اليوم في دولة البحرين، تمثل رداً قوياً على الصلف الإسرائيلي وانتهاكاته للقانون الدولي.

موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية

وأشار «تهامي» إلى أن الرئيس عندما شدد على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية وضرورة تطبيق حل الدولتين تحقيقاً لمقررات الأمم المتحدة، فإنه يعبر عن أدبيات السياسة المصرية التي لا تقبل بوجود دولة احتلال تسيطر على مصير دولة أخرى، خاصة عندما تكون الدولة المحتلة عربية شقيقة.

وقال، إن وصف الرئيس للحرب الإسرائيلية بـ«الشعواء» هو وصف واضح يؤكد انحياز مصر لمساندة حقوق الشعب الفلسطيني، كما يعتبر تحذيراً لإسرائيل بأن هذه الحرب التدميرية لن تقودنا إلى مسار السلام بل إلى الحرب والدمار، مشيرا إلى أن الرئيس أكد على ضرورة انفاذ القانون الدولي لتحقيق العدالة وهو موقف مصري لايتغير عبر الأزمنة.

تهرب إسرائيل من مسؤوليتها

وأشاد «تهامي» بما كشفه الرئيس عن تهرب إسرائيل من مسؤوليتها والمراوغة للامتناع عن وقف إطلاق النار، وقوله أنها احتلت معبر رفح من االجانب الفلسطيني لمنع المساعدات والسيطرة على قطاع غزة، بما يمثل رداً قوياً وحاسماً على التصريحات غير المسئولة لرئيس الوزراء الإسرائيلي تجاه مصر خلال الفترة الأخيرة.