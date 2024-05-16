وظائف في مطعم براتب يصل لـ9 آلاف جنيه.. إليك الشروط وطريقة التقديم

تطلب إحدى شركات القطاع الخاص، موظفين للعمل في المطاعم التابعة لها في مناطق الرحاب والمعادي بالقاهرة، وذلك دون اشتراط أي مؤهلات معينة، مقابل الحصول على رواتب مجزية تصل إلى 9 آلاف جنيه، وفقا لموقع توظيف مصر، وإليك تفاصيل الوظيفة:

متطلبات الوظيفة

تطلب الشركة للتعين لديها شيف بيتزا إيطالي، وذلك بشرط امتلاك بعضا من الشروط وهي كالتالي:

- مستوي الخبرة: خبرة متوسطة لا تقل عن سنة.

- الجنس المطلوب: ذكور.

- السن المطلوب: يتراوح بين 25 و36 سنة.

- نظام العمل: يوم كامل.

مميزات الوظيفة

يحصل صاحب الوظيفة على راتب يتراوح بين 8 و9 آلاف جنيه، بالإضافة إلى بعض المميزات الأخرى، وهي:

- بدل تغذية (توفير وجبة).

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- توفير مواصلات (بدل مواصلات).

- تأمينات صحية واجتماعية.

رابط التقديم في الوظيفة

ويمكنك التقديم على الوظيفة من خلال الدخول على موقع توظيف مصر من هنـــــــا، ثم الضغط على «تقدم للوظيفة»، وبعد ذلك سجل الدخول في الموقع، وأدخل البيانات المطلوبة، في حال لم يكن لديك حساب مسجل بالفعل.