أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 17-5-2024
كتب:
محمد متولي
05:54 ص | الجمعة 17 مايو 2024
الفاكهة في الأسواق
شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 17-5-2024، حالة من الاستقرار، حيث سجل متوسط سعر كيلو الطماطم نحو 5 جنيهات.
ترصد «الوطن» أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة، وفق أسعار سوق العبور، حيث تراوح سعر العنب الأصفر بين 20 - 30 جنيهًا للكيلو.
سعر العنب الأحمر
يتراوح سعر العنب الأصفر اليوم بين 20 - 40 جنيهًا للكيلو.
سعر التفاح المصري
يتراوح سعر التفاح المصري، اليوم الجمعة، ما بين 15 - 37 جنيهًا.
أسعار الخضروات اليوم
سجل متوسط سعر كيلو الطماطم 5 جنيهات.
جاء متوسط سعر كيلو البطاطس 11 جنيها.
بلغ متوسط سعر كيلو الليمون البلدي 21 جنيها.
سجل متوسط سعر كيلو الملوخية 10 جنيهات.
جاء متوسط سعر كيلو الليمون الأضاليا 4 جنيهات.
بلغ متوسط سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات.
سجل متوسط سعر كيلو البصل 8 جنيهات.
جاء متوسط سعر كيلو الباذنجان الرومي 11 جنيها.
بلغ متوسط سعر كيلو البطاطا 12 جنيها.
سجل متوسط سعر كيلو الجزر الأصفر 5 جنيهات.
جاء متوسط سعر كيلو السبانخ 10 جنيهات.
بلغ متوسط سعر كيلو الفلفل الرومي 11 جنيها.
سعر التفاح الأمريكاني
يتراوح سعر التفاح المصري اليوم الجمعة بين 60 - 100 جنيه.
سعر التفاح جولدن
يتراوح سعر التفاح جولدن بين 40 - 70 جنيهًا.
سعر التفاح سوري لبناني
يتراوح سعر التفاح جولدن بين 40 - 70 جنيهًا.