شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 17-5-2024، حالة من الاستقرار، حيث سجل متوسط سعر كيلو الطماطم نحو 5 جنيهات.

ترصد «الوطن» أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة، وفق أسعار سوق العبور، حيث تراوح سعر العنب الأصفر بين 20 - 30 جنيهًا للكيلو.

سعر العنب الأحمر

يتراوح سعر العنب الأصفر اليوم بين 20 - 40 جنيهًا للكيلو.

سعر التفاح المصري

يتراوح سعر التفاح المصري، اليوم الجمعة، ما بين 15 - 37 جنيهًا.

أسعار الخضروات اليوم

سجل متوسط سعر كيلو الطماطم 5 جنيهات.

جاء متوسط سعر كيلو البطاطس 11 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو الليمون البلدي 21 جنيها.

سجل متوسط سعر كيلو الملوخية 10 جنيهات.

جاء متوسط سعر كيلو الليمون الأضاليا 4 جنيهات.

بلغ متوسط سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات.

سجل متوسط سعر كيلو البصل 8 جنيهات.

جاء متوسط سعر كيلو الباذنجان الرومي 11 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو البطاطا 12 جنيها.

سجل متوسط سعر كيلو الجزر الأصفر 5 جنيهات.

جاء متوسط سعر كيلو السبانخ 10 جنيهات.

بلغ متوسط سعر كيلو الفلفل الرومي 11 جنيها.

سعر التفاح الأمريكاني

يتراوح سعر التفاح المصري اليوم الجمعة بين 60 - 100 جنيه.

سعر التفاح جولدن

يتراوح سعر التفاح جولدن بين 40 - 70 جنيهًا.

سعر التفاح سوري لبناني

يتراوح سعر التفاح جولدن بين 40 - 70 جنيهًا.