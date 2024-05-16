أشد موجة حارة.. فئات ممنوعة من الخروج لمدة أسبوع في هذا الموعد من فصل الربيع | عاجل

تشهد الأيام المقبلة ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، وتعتبر أطول موجة حارة في فصل الربيع بحسب هيئة الأرصاد، وهناك عدة نصائح لبعض الفئات بعدم الخروج، تجنبًا للإصابة بالإجهاد وضربات الشمس، مثل الأطفال والكبار وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

قدم الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في حديثه لـ«الوطن»، نصائح لعدة فئات عند الخروج من المنزل، خلال الأسبوع المقبل، الذي سيشهد أطول موجة حارة في فصل الربيع بحسب «الأرصاد».

فئات ممنوعة من الخروج

- ينصح بعدم خروج الأطفال خلال الموجة الحارة، وفي حالة الاضطرار لخروجهم من المنزل، يجب عدم بقائهم في السيارة لفترة طويلة، حتى لا يتعرضوا لحرارة الشمس لمدة طويلة.

- يفضل عدم خروج الفئات الأكثر عرضة لضربة الشمس، إذ يكون لديهم تاريخ سابق بالإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري.

- لا ينصح بخروج بعض الفئات من المنزل، خلال الموجة الحارة، منهم المصابون بالحمى، الإسهال، والجفاف، وأصحاب الأمراض المزمنة غير المستقرة كأمراض الصدر، القلب، الكلى، السكر، والسمنة.

- كبار السن من الفئات التي لا يفضل خروجها، خلال النهار وقت الموجة الحارة، ويمكن ممارسة أنشطتهم الخارجية ليلًا.

- وحذر «بدران» من خروج الحوامل وقت الموجة الحارة، تجنبًا لإصابتهم بضربات الشمس أو الإجهاد.

أطول موجة حارة خلال فصل الربيع

أوضح محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بشكل يومي ولمدة أسبوع، لذا تعتبر أطول موجة حارة خلال فصل الربيع، وينصح باتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الخروج.