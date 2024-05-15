«الأرصاد»: القاهرة والسواحل تحت تأثير موجة حارة جديدة مع أجواء ربيعية ليلا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن بدء موجة حارة جديدة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ومحافظات شمال الدلتا، اعتبارًا من اليوم الأربعاء 15 مايو 2024، وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

موجة حارة جديدة

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنَّ الطقس سيكون حار نهارًا على القاهرة وشمال الدلتا ومدن القناة، نظرًا لحدوث ارتفاع تدريجي في قيم الحرارة العظمي اليوم مع بداية موجة حارة جديدة، في حين يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد وحتى الصباح الباكر.

أجواء ربيعية ليلا

وأكّدت أنّه مع بداية ساعات المساء، نشهد أجواءا ربيعية معتدلة ومائلة للبرود خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، في حين تسود أجواء لطيفة مع بداية ساعات المساء، بسبب نشاط الرياح الشمالية الشرقية والجنوبية التي تعمل على انخفاض الحرارة الصغرى.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة: الحرارة العظمى 29 والصغرى 17

العاصمة الإدارية: العظمى 30 الصغرى 17

6 أكتوبر: العظمى 29 الصغرى 16

بنها: العظمى 28 الصغرى 17

دمنهور: العظمى 27 الصغرى 17

وادي النطرون: العظمى 29 الصغرى 16

الزقازيق: العظمى 29 الصغرى 17

شبين الكوم: العظمى 28 الصغرى 16

الإسماعيلية: العظمى 30 الصغرى 14

السويس: العظمى 29 الصغرى 15

الإسكندرية: العظمى 25 الصغرى 15

مطروح: العظمى 24 الصغرى 15

العلمين: العظمى 24 الصغرى 15