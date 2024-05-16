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عاجل.. «الأرصاد» تحذر من موجة حارة تضرب البلاد اليوم

كتب:

شريف سليمان
09:05 ص | الخميس 16 مايو 2024
الأرصاد

الأرصاد

قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد اليوم ارتفاعا تدريجيا في قيم الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية.

وأضاف القياتي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي: «بداية من اليوم يُتوقع تغير في مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر علينا، ونتأثر بكتل صحراوية درجات حرارتها مرتفعة بشكل نسبي مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وبالتالي لا تتكون أي سحب على أي من مناطق الجمهورية وتزداد فترات سطوع أشعة الشمس على الأنحاء كافة».  

وتابع عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «ترتفع درجات الحرارة في طبقات الهواء العليا، ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من اليوم، وأمس سجلت البلاد أعلى درجة حرارة على القاهرة الكبرى في حدود 30 درجة مئوية، واليوم ستكون بين 32 إلى 33 درجة مئوية، وستصل إلى 37 درجة على جنوب الصعيد، وغدا الجمعة يُتوقع ارتفاع آخر في قيم الحرارة، وتكون العظمى على القاهرة الكبرى 34 إلى 35 درجة وستصل إلى 41 درجة على جنوب الصعيد».

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بقلم شريف سليمان