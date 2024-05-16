عاجل.. «الأرصاد» تحذر من أطول موجة حارة في فصل الربيع

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قدوم كتل هوائية صحراوية تعمل على ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي، وتستمر الموجة الحارة طوال الأسبوع المقبل، كما حذرت من حركة الملاحة في البحر الأحمر.

محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بداية من اليوم الخميس، سيحدث تغيير في الكتل الهوائية القادمة لتأتي من مناطق صحراوية مرتفعة نسبيًا، بالاضافة إلى وجود مرتفع في طبقات الهوا العليا، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وأضواء مشمسة طوال النهار.

أطول موجة حارة في الربيع

وتختلف هذه الموجة الحارة عن الموجات السابقة، إذ تعتبر الأطول نسبيًا من حيث المدة، فعادة تستمر يوم أو يومين خلال فصل الربيع، ولكن هذه المرة تستمر طوال الأسبوع المقبل، ومن الممكن أن يحدث أي تغيير، بحسب القياتي.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بشكل يومي يتراوح بين درجتين إلى 3 درجات، وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 32 درجة، وستزداد إلى 34 درجة غدًا الجمعة، ومع بداية الأسبوع ستصل إلى 36 درجة على القاهرة، لكن في السواحل الشمالية ستتراوح بين 32 و34 درجة، ويختلف الأمر في محافظات جنوب الصعيد، إذ تصل درجة الحرارة العظمى إلى 42 درجة مئوية.

تحذير من حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر

وحذر عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، من حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر، إذ توجد أمواج عالية تصل إلى 4 أمتار ونصف، بما فيها خليجي السويس والعقبة، وبالتالي غير مؤهل تمامًا لأي أعمال صيد أو ملاحة بحرية.