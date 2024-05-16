رئيس جيبوتي: يجب اتخاذ موقف عربي حازم ضد حرب الإبادة الجماعية في غزة

قال الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيلة، أنّ القمة العربية بالبحرين تنعقد في توقيت دقيق تمر فيه المنطقة العربية بظروف استثنائية قاسية وتحديات غير مسبوقة على أكثر من صعيد على رأسها استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، الذي يُعرض أمام العالم أجمع بأبشع الجرائم ضد الإنسانية التي عرفها التاريخ البشري الحديث.

مأساة إنسانية في غزة

أكد إسماعيل عمر جيلة خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، على جسامة المسؤولية المُلقاة على عاتقنا حيال هذه المسألة وهي المأساة التي يتعرض لها جيل الإنسانية، مشددا على ضرورة اتخاذ موقف عربي حازم إزاء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد أشقائنا في غزة.

رئيس جيبوتي: يجب وقف إطلاق النار في غزة

وشدد الرئيس الجيبوتي على ضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين العزل ووقف التهيجر القسري وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن، مؤكدا على ضرورة إعادة إحياء مسار عملية السلام على أساس حل الدولين، ووفقا لقرارات الدولية نؤيد قبول انضمام فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة لينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة ويُقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».