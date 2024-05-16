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رئيس المجلس الرئاسي الليبي: دولتنا تلتزم بموقفها الثابت الداعم لشعب غزة

كتب:

أحمد العانوسي
04:06 م | الخميس 16 مايو 2024
رئيس المجلس الرئاسي الليبي

رئيس المجلس الرئاسي الليبي

قال محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي إنَّ ليبيا تلتزم بموقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في غزة وأرجاء فلسطين المحتلة كافة وتبذل الغالي والنفيس لنصرته في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها، متابعًا: «نجدد إدانتنا الشديدة للعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة خصوصًا وفلسطين عمومًا».

الإبادة طالت أوجه الحياة كافة

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي الليبي، في كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي أنَّ العدوان في القطاع يعد إبادة جماعية طالت وحشيته أوجه الحياة كافة من منشآت مدنية ومستشفيات ودور عبادة ومنازل بل ومخيمات للاجئين والنازحين راح ضحيتها قوافل من الشهداء والجرحى.

وتابع: «نشير إلى انضمام ليبيا مع جمهورية جنوب أفريقيا إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الكيان الإسرائيلي المنظورة أمام محكمة العدل الدولية». 

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