رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: التضامن العربي لتحقيق السلام هو الحل

قال رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، إنّ القمة العربية تنعقد في ظروف عربية بالغة التعقيد مع استمرار الحرب الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي الغاشم في شهرها السابع على الشعب الفلسطيني المُقاوم والصابر الذي يترقب من هذا الاجتماع قرارات شجاعة لإنهاء المعاناة وتحقيق تطلعاته في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.

دعم قضية فلسطين

وأكد العليمي في كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، على موقف الدولة اليمينة التاريخي الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته التي لا تزال وتبقى هي القضية المركزية الأولى للشعب اليمني، حتى في ظل ظروف الحرب القاهرة التي فرضتها مليشيات الحوثية الإرهابية على الشعب اليمني بدعم من النظام الإيراني.

التضامن العربي هو الخيار المثالي

وأضاف أن هذه المحن تؤكد أن التضامن العربي هو خيار مثالي لمواجهة قوى الاحتلال الإسرائيلي والاستبداد والعنصرية التي تلجأ إلى العنف المفرط هروبا من مواجهة الحقيقة كلما لاحت في الأفق وأي فرص للسلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وهو ما تجلى خلال جهود اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقية التي أثمرت جهدا دوليا غير مسبوق إلى جانب الشعب الفلسطيني بجانب القرار التاريخي للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أقر بأحقية دولة فلسطين للعضوية الكاملة للمنظمة الدولية.