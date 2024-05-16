حزب الحرية المصري: كلمة الرئيس السيسي رسالة عالمية من القمة العربية

ثمن حزب الحرية المصري، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات القمة العربية الـ 33 المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة، مؤكدا أنها حملت الكثير من الرسائل الهامة للعالم تجاه ما يحدث في غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات إنسانية بحق المدنيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

القمة العربية في البحرين

وأكد أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، في بيان له، أن الرئيس السيسي وضع العالم أجمع أمام مسؤولياته تجاه ما يحدث في قطاع غزة والتي لن يغفل عنها التاريخ ولن يغفر للمتورطين في المأساة التي يعاني منها المواطنون الأبرياء وحصار شعب كامل وتهجيرهم القسري، موضحا أن إسرائيل تجاوزت باعمالها الإجرامية ضد المواطنين العزل في قطاع غزة كل الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

القضية الفلسطينية

وأكد مهنى، أن موقف مصر واضح بشأن القضية الفلسطينية وتقود المشاورات من اجل حل الدولتين ومنع التهجير القسري للفلسطينيين وذلك بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء العرب، وتقوم بمحاولات جادة لإنقاذ المنطقة من السقوط في هاوية عميقة، مشيرا إلى أن الرئيس وجه رسالة لقادة العرب وهي أن مصير المنطقة ومقدرات شعوبها أهم وأكبر من أن يُمسك بها دعاة الحروب والمعارك الصفرية.