«قانونية مستقبل وطن»: كلمة السيسي في القمة العربية كشفت للعالم أكاذيب إسرائيل

قال المستشار شعبان رأفت، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقمة العربية 33 المقامة حاليا في دولة البحرين، تطرقت للعديد من النقاط، بداية من موقف مصر الداعم والثابت حيال القضية الفلسطينية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها والعيش بأمان، واستمرار إسرائيل في التهرب من مسؤولياتها.

مراوغة إسرائيل حول جهود وقف إطلاق النار

وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن الرئيس تطرق بشكل مباشر إلى مرواغة إسرائيل حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، بل والمضي قدما في عمليتها العسكرية المرفوضة في رفح، فضلاً عن محاولات استخدام معبر رفح من جانبه الفلسطيني لإحكام الحصار على القطاع، وهو بمثابة رد قاطع وصارم وحازم بشأن التصريحات الكاذبة.

حقيقة التصريحات الكاذبة

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلنها اليوم صريحة للعالم أجمع مسئولية إسرائيل عن المعبر من قبل الجانب الفلسطينى، ومراوغتها بشأن الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، ومن ثم كشف حقيقة التصريحات الكاذبة من قبل بعض المسؤولين الإسرائيليين.

وأكد أن الجهود المصرية لم ولن تتوقف لدعم القضية الفلسطينية طوال الوقت، وأن الهدف هو حل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعيش في سلام.