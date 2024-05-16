«المصريين الأحرار»: كلمة السيسي في القمة العربية تسعى إلى تحقيق السلام بالمنطقة

أشاد حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الدورة الـ33 للقمة العربية، التي عقدت في البحرين.

وأكد الحزب في بيان صحفي، أن كلمة الرئيس السيسي جسدت موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية العادلة، ورفضها القاطع لسياسة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية، ومساعيها الدؤوبة لوقف إطلاق النار، وتحقيق السلام في المنطقة.

الدورة 33 للقمة العربية

ووجه الحزب تحية تقدير واعتزاز إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مواقفه وكلمته القوية والمؤثرة في القمة العربية، والتي عبرت عن مشاعر الشعب المصري تجاه القضية الفلسطينية العادلة، ورفضه القاطع للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

كلمة الرئيس السيسي

وأضاف أن الرئيس السيسي وضع النقاط على الحروف، وفضح زيف الادعاءات الإسرائيلية، وكشف عن معاناة الشعب الفلسطيني تحت وطأة الحصار الظالم والقصف المدمر.