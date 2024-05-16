خريطة قطع المياه في عدة مناطق بأسوان لمدة 12 ساعة.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، اليوم الخميس، عن قطع خدمة المياه في عدة مناطق لمدة 12 ساعة غدا الجمعة.

أماكن انقطاع المياه في أسوان لمدة 12 ساعة غدًا

وذكرت الشركة في بيان اليوم أن هذا القرار يأتي نتيجة لأعمال تطهير بيارات محطة صرف رقم 11 بالكرور ونتيجة لذلك، ستقطع المياه عن «نجع الكرور، ومساهمة البحيرة، وعزبة العسكر، والشرطة العسكرية، وبازار الرفاعي»، اعتبارًا من الساعة 10مساء غدًا الجمعة وحتى الساعة 10 صباح بعد غد السبت.

انقطاع المياه لمدة 12 ساعة بمنطقة الصداقة

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عن قطع خدمة المياه عن منطقة الصداقة الجديدة، مساء غدا الجمعة ولمدة 12 ساعة أيضًا.

وأوضحت الشركة في بيانها أن سبب قطع المياه في هذه المنطقة يعود لأعمال صيانة الخط المغذي للرافع المساعد بالصداقة الجديدة.

وأوضجت أن قطع المياه عن منطقة الصداقة الجديدة اعتبارًا من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 17 مايو 2024 وحتى الساعة 10 صباحًا يوم السبت الموافق 18 مايو 2024.

وتهيب الشركة بالمواطنين وجهات الخدمات المعنية بضرورة التدبير المسبق لاحتياجاتهم من المياه خلال الفترة المحددة.