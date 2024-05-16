وفد جنوب أفريقيا أمام «العدل الدولية»: الإبادة الجماعية بغزة في مرحلة مروعة

قال وفد جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، إن الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، بلغت مرحلة جديدة ومروّعة، وندعو إلى ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة، وإيقاف العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأضاف وفد جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية، أنه لا شيء يبرر أبدًا ارتكاب الإبادة الجماعية، وهناك نية إسرائيلية معلن عنها بإبادة القطاع بالكامل.

أفعال إسرائيل في رفح جزء من المرحلة الأخيرة لتدمير غزة

وأشار إلى أن أفعال إسرائيل في رفح الفلسطينية، جزء من المرحلة الأخيرة التي تدمّر فيها غزة تدميرًا كاملًا، مؤكدًا أن هناك أدلة على استمرار القصف والهجمات على المدنيين في المناطق التي وصفت أنها آمنة.

وتعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع، اليوم وغدًا، لنظر طلب جنوب أفريقيا، بوقف هجوم إسرائيل على رفح الفلسطينية، وبذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في غزة.

وأعلنت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، أنّها ستستمع إلى المرافعات المقدمة من جنوب أفريقيا اليوم الخميس، ومن إسرائيل غدا الجمعة.