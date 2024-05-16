رئيس الوزراء الكويتي: لن تنعم المنطقة بالأمن دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه

قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، إن الاجتماع اليوم، يأتي في ظروف مآساوية ومشاهد مروعة تدمي القلوب، وتشخص لها الأبصار، نتيجة استمرار آلة القتل والتدمير المتعمد، وحرب الإبادة التي تشنها قوات الإحتلال الإسرائيلية على أبناء شعبنا الفلسطيني الشقيق فى غزة وباقي المدن الفلسطينية، الذي يمثل تجاوزًا سافرًا غير مسبوق، على كل المواثيق والقوانين الدولية والقيم الإنسانية.

وأضاف خلال كلمته في القمة العربية بالبحرين، وعرضتها قناة «إكسترا نيوز»: «لا شك أن العدوان الإسرائيلي الهمجي المستمر على قطاع غزة، وما يخلفه من قتل ودمار، راح ضحيته آلاف الشهداء، معظمهم من الأطفال والنساء»، ونؤكد ما نشير إليه دائمًا، بأن هذة المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام والاستقرار، ولن تشعر شعوبها بالعدالة، دون حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على كامل حقوقه المشروعة، وخضوع القوة القائمة بالاحتلال، لإرادة المجتمع الدولي.

وتابع: «في هذا الصدد، نشدد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسئولياته، واتخاذ قرار يفرض على قوات الاحتلال الوقف الفوري للعمليات العسكرية في قطاع غزة، وإدانة الهجوم الهمجي الذي شرعت به القوات الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما نتج عنه من تبعات على المدنيين، في ظل انعدام الملاذات الآمنة، وتوفير الحماية المدنية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية، ومنع تداعيات اتساع رقعة الحرب في المنطقة».