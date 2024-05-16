«الصحة» تقدم 5 نصائح لحماية الأطفال من الاستغلال الإلكتروني

وجّهت وزارة الصحة والسكان، بعض النصائح للآباء والأمهات عن كيفية حماية أطفالهم من الاستغلال الإلكتروني أو التنمر.

ونصحت «الصحة»، في بيان، الآباء بالحرص على مشاركة الأطفال في الألعاب الإلكترونية، مشيرة إلى أن ذلك ضروري لمعرفة اختيارات الطفل، وتوجيهه بطريقة صحيحة، وذلك لحمايته من الاستغلال أو التنمر الإلكتروني.

كيف تحمي طفلك من الاستغلال الإلكتروني

وأوضحت وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يمكن الاستعانة بالخط الساخن للإبلاغ عن أي انتهاكات أو استغلال إلكتروني للطفل، من خلال التواصل على الرقم 16000.

كما يمكنك معرفة الطرق الصحيحة للتعامل مع أطفالك من أطباء الصحة النفسية عن طريق المنصة الإلكترونية، من خلال الضغط «هنا»، والتي توفر وتوضح للأشخاص كيفية معاملة الطفل والحديث عن المشاكل النفسية والطريقة الصحيحة لتربيتهم وحمايتهم، مما يمكن أن يتعرضوا لمشاهدته عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.