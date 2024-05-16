وفاة زوجة الفنان أحمد عدوية

أعلن الشاعر صلاح عطية، وفاة ونيسة أحمد عاطف زوجة المُطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، ووالدة الفنان محمد عدوية.

وكتب «عطية» عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «البقاء لله، السيدة ونيسة أحمد عاطف نوسه زوجة الفنان الكبير أحمد عدوية، والدة المطرب محمد عدوية، أم محمد.. ست بـ100 راجل، فقد وقفت كالجبل بجوار زوجها منذ البداية، من يتابع الأحاديث الصحفية والتليفزيونية منذ فترة السبعينيات وإلى الآن، سيجد أن الزوجة كانت بمثابة المتحدث الرسمي لـ عدوية».

وأضاف: «فهى تمتلك فكر ولباقة وبراعة فى الحديث، إلى جانب أنها ست أصيلة لم تترك زوجها للحظة واحدة، ولم تكتفي بالشكوى والاستسلام في محنة زوجها، لكنها حاربت الظروف، وتحملت كل الهجوم المقام ضد زوجها، وكان صمودها تحسد عليه، وخير مثال للوفاء والإخلاص ألف رحمة ونور».