موعد ومكان جنازة زوجة الفنان أحمد عدوية

رحلت منذ قليل، السيدة ونيسة أحمد عاطف، زوجة الفنان الشعبي الكبير أحمد عدوية، بشكل مفاجئ، وفقا لما أعلنه الشاعر صلاح عطية، عبر صفحته الشخصية.

وكشف أحد المقربين من الفنان أحمد عدوية، عن موعد ومكان الجنازة والعزاء، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» قائلًا: «انتقلت إلى رحمة الله اختنا وجارتنا الغالية السيدة نوسة عدوية، زوجة الفنان أحمد عدوية، وصلاة الجنازة اليوم بمسجد السيدة نفيسة عقب صلاة المغرب، والعزاء السبت بمسجد حسين صدقي بالمعادي».

وكتب «عطية» عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «البقاء لله، السيدة ونيسة أحمد عاطف نوسه زوجة الفنان الكبير أحمد عدوية، والدة المطرب محمد عدوية، أم محمد.. ست بـ100 راجل، فقد وقفت كالجبل بجوار زوجها منذ البداية، من يتابع الأحاديث الصحفية والتليفزيونية منذ فترة السبعينيات وإلى الآن، سيجد أن الزوجة كانت بمثابة المتحدث الرسمي لـ عدوية».

وأضاف: «فهى تمتلك فكر ولباقة وبراعة فى الحديث، إلى جانب أنها ست أصيلة لم تترك زوجها للحظة واحدة، ولم تكتفي بالشكوى والاستسلام في محنة زوجها، لكنها حاربت الظروف، وتحملت كل الهجوم المقام ضد زوجها، وكان صمودها تحسد عليه، وخير مثال للوفاء والإخلاص ألف رحمة ونور».