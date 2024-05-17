أيهما أفضل للصحة الأرز ولا البرغل؟.. إليك القيمة الغذائية والسعرات الحرارية

كثير يستخدمون البرغل والأرز على أنهما صنفًا واحدًا بجانب الأطعمة في الطهي، إلا أن البرغل عبارة عن مصدر قمح وحبوب تطهى وتدخل في الكثير من الوصفات، أما الأرز فمختلف عنه، وعلى الرغم من تشابه الأرز مع البرغل، فأنه يتمتع بخصائص غذائية مختلفة تجعله خيارًا أفضل بكثير للرجيم والسعرات الحرارية، وهو ما نفسره لكم من خلال التالي، وفقًا لـ«سي بي سي سفرة».

فوائد البرغل

البرغل مصدر مهم للكربوهيدرات والفيتامنيات، وهو أقل في السعرات الحرارية من الأرز، إذ يحتوي على الفيتامينات والمعادن الأساسية، وهو ما أوضحه محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، وقدم عددًا من الفوائد تتمثل في التالي:

تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

تعزز فقدان الوزن.

تحسن عملية الهضم.

تحافظ على صحة الأمعاء .

يحتوي على الفيتامينات والحديد والزنك.

غني بمضادات الأكسدة والبروتينات.

ما الفرق بين الأرز والبرغل؟

البرغل والأرز الأبيض عبارة عن مجموعة من الحبوب الغذائية، إلا أن البرغل يحتوي على خصائص يجعله أفضل لخسارة الوزن، تتمثل في التالي:

البرغل خال من الجلوتين.

البرغل سهل الهضم.

خيار رائع للأشخاص الذين يعانون من الحساسية للنشويات.

يعالج الاضطرابات الهضمية.

يؤثر بشكل إيجابي على الصحة عند تناوله بانتظام كجزء من نظام غذائي متوازن.

هو مصدر ممتاز لفيتامين B3 النياسين.

يحتوي على كمية جيدة من فيتامين ب1 وفيتامين ب5 وفيتامين ب9 وحمض الفوليك.

وبحسب موقع «هيلث لاين»، المختص في الشئون الطبية، فإن أهميته تتمثل في:

يحفز عملية الهضم.

يعمل على الوقاية من بعض الاضطرابات الهضمية مثل الإمساك، والانتفاخ، وعسر الهضم.

يعمل البرغل على تحسين كفاءة امتصاص العناصر الغذائية في الأمعاء.

يعمل على تعزيز البكتيريا النافعة في الجسم.

يعزز من نمو ونشاط البكتيريا المفيدة للجسم.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

توسعة الأوعية الدموية.

السعرات الحرارية في الأرز والبرغل

الأرز أقل تغذية بسبب سعراته الحرارية الهائلة، وهو من النشويات المعقدة، ولكن البرغل به كميات كبيرة من البروتين والألياف، وثبت أنه يؤثر بشكل إيجابي على الصحة عند تناوله بانتظام، كما أكد «عفيفي»، خلال حديثه لـ«الوطن»: «البرغل يحتوي على 342 سعرة حرارية في كل 100 جرام، والأرز الأبيض يحتوي على 360 سعرة حرارية لكل 100 جرام»، كما أن البرغل يحتوي على نسبة سكر أقل مقارنة بالأرز الأبيض.