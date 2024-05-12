طريقة عمل كُرات الأرز الإيطالية.. «من المطبخ الأوروبي»

على الرغم من تنوع الأكلات بأصنافها المختلفة لكن يظل الأرز الطبق الأساسي على موائد الأسر المصرية، وأحيانا تلجأ ربات البيوت إلى وصفة جديدة لتقديم الأرز لأطفالهن، لذا نستعرض في التقرير التالي طريقة عمل كُرات الأرز الإيطالية، وفقاً لموقع «just food».

طريقة عمل كُرات الأرز الإيطالية

المقادير :

- أرز.

- كوب ونصف زيت للقلي.

- لحم مفروم.

- جبن موزاريلا مبشور.

- جبن رومي مبشور.

- كوب حليب.

- صلصة طماطم.

- بسلة خضراء.

- فلفل (حسب الرغبة).

- بقسماط مطحون.

طريقة التحضير :

- نغسل الأرز جيدًا.

- يوضع الأرز مع قليل من الزيت في وعاء عميق.

- نسكب الماء على الأرز، ثم نقلب حتى تمام النضج.

- نضيف الجبن على الأرز الساخن حتى تذوب.

- نضع اللحم المفروم مع الصلصة والبسلة في وعاء آخر.

- نضيف الملح والفلفل، ثم نقلب.

- يوضح اللحم في الخيلط بوعاء الأرز بعد النضج.

- نقلب جميع المكونات معا جيدا.

- نشكل الخليط على هيئة كرات صغيرة.

- نغمس كرات الأرز في الحليب ثم البيض ثم البقسماط المطحون.

- نقلي كرات الأرز بعد تغميسها في الزيت حتى تتحول للون الذهبي.

- نصفي كرات الأرز من الزيت، ثم تقدم ساخنة.

طريقة عمل كرات الجبن بالزيتون

المقادير :

- زيتون أخضر.

- نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

- نصف ملعقة صغيرة ملح.

- حليب.

- 4 ملاعق زبدة.

- جبن شيدر مبشور.

طريقة التحضير :

- نضع الجبن والزبدة والدقيق والحليب في وعاء.

- نضيف رشة الملح والبابريكا ونقلب حتى تمتزج المكونات.

- نأخذ ملعقة من المزيج، ثم نشكل الخليط إلى كرات وفي وسطه حبة الزيتون.

- نكر، الخطوة السابقة مع باقي الخليط.

- نتركها في الثلاجة لمدة ساعتين.