بعد رحيلها المفاجئ.. قصة حب أحمد عدوية وزوجته من النظرة الأولى إلى الجلطة

سيطر الحزن على الوسط الفني، اليوم الخميس، بعد رحيل السيدة ونيسة أحمد عاطف، زوجة المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، ووالدة الفنان محمد عدوية، بمنزلها، وفقًا لما أعلنه الشاعر صلاح عطية، عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك».

علاقة قوية كانت تجمع الفنان أحمد عدوية وزوجته ونيسة أحمد عاطف، التي رحلت عن عالمنا اليوم، إذ تحدث الثنائي عن علاقة حبهما في العديد من اللقاءات التلفزيونية بداية من رحلة الخطوبة حتى الزواج والإنجاب: «أنا تزوجت عدوية في بداية الفنية، في مرة كنت طالعة من المدرسة وهو ماشي بالعربية، وكان يعرف والدي وشاورلي وقالي تعالي أوصلك، قلتله لا ماينفعش ولما رفضت قلي أنا أعرف بباكي هوصلك لحد أول الشارع وبرضوا رفض وأخد بعضه ومشي»، وفقًا للقائها في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي.

قصة الحب بين أحمد عدوية وزوجته

بعد هذا الموقف، فوجئت ونيسة أحمد بوجود المطرب أحمد عدوية في منزلهم في فترة المساء، ويجلس برفقة والدها: «بالليل لقيته عندنا، بيتقدم رسميًا لوالدي، وقال له أنه عايزيني وعاوز يرتبط بي فأخبره والدي أني صغيرة في السن، ولازالت في المرحلة الإعدادية»، مشيرة إلى أنه حاول إقناع والدها حتى يوافق على الارتباط بينهما: «قال لابوييا ليك علي أنها تكمل دراستها، ومش همنعها من التعليم بس عاوز نكمل مشوارنا مع بعض».

وخلال فترة مرضه وتعبه الشديد، أصيبت زوجة الفنان أحمد عدوية بجلطة في القدمين، وذلك بسبب حزنها الشديدة عليه: «أنا من كتر حزني وزعلي عليه تعبت وجاتلي جلطة في رجلي وبعاني منها»، مشيرة إلى أن هذا الأمر جعل الحزن أيضا يسيطر عليه بسبب خوفه وقلقه عليها: «لما شافني تعبانة كان زعلان جدا وكنت بطمنه أني كويسه وبخير، لأنيهو لما أنا بكون بخير بيحس بسعادة أكتر ولكن وأنا مش موجودة قدامه بيتجنن».

رحلت منذ قليل، السيدة ونيسة أحمد عاطف، زوجة الفنان الشعبي الكبير أحمد عدوية، بشكل مفاجئ، وفقا لما أعلنه الشاعر صلاح عطية، عبر صفحته الشخصية.

موعد جنازة زوجة أحمد عدوية

وكشف أحد المقربين من الفنان أحمد عدوية، عن موعد ومكان الجنازة والعزاء، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، قائلًا إن وصلاة الجنازة اليوم بمسجد السيدة نفيسة عقب صلاة المغرب، والعزاء السبت بمسجد حسين صدقي بالمعادي.