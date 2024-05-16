سر بكاء زوجة أحمد عدوية على الهواء.. أصعب لحظة في الحياة

رحلت عن عالمنا ونيسة أحمد عاطف، زوجة المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، ووالدة المطرب محمد عدوية، بعد صراع مع المرض، في نبأ محزن للوسط الفني، ومن المقرر تشييع جنازتها في مسجد السيدة عائشة، بعد انتهاء كافة اجراءات.

الإعلامي عمرو الليثي كان قد استضاف الفنان أحمد عدوية وزوجته الراحلة ونيسة أحمد عاطف، وسألها عن مرض زوجها الفنان، والأشخاص الذين كانوا على تواصل معهم في فترة مرضه، لترد باكية: «عاوزة أقولها مهما أعمل مش هقدر أوفي حقها.. مدام فيفي عبده أم الرجولة كلها وأم الجدعنة كلها وأم الحنية اللي في الدنيا، من غير ما حد يقولها حاجة هي بتسأل لوحدها، فيفي عبده كسفتني بكل اللي عملته معايا أنا وجوزي».

أصعب لحظة في حياة زوجة الفنان أحمد عدوية

تحدثت ونيسة أحمد عاطف، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، بعد استضافتها رفقة زوجها الفنان أحمد عدوية، عن أصعب لحظة في حياتها، بعد تعرض زوجها لحادث كاد أن ينهي حياته، موضحة أنها قامت باستقباله في المستشفى، وظلت بجانبه رافضة تركه: «بعد الحادثة لما شوفته قلت لا يمكن يكون حي، واتهيألي إنه ميت واعتقدت إنهم هياخدوه مني ويشرحوه ويسلموه لنا جثة متشرحة».

لحظات مؤثرة ترويها زوجة أحمد عدوية

وخلال اللقاء ذكرت بعض الحظات المؤثرة، التي عاشتها ونيسة أحمد عاطف مع الفنان أحمد عدوية، حيث إنه في فترة مرضه كانت تدخل غرفتها وتبكي قائلة: «الدنيا وقفت على كده ويا رب قويني على ولادي»، مضيفة أنها كانت توجه له اللوم وتقول: «شُفت الشهرة وصلتنا لإيه وشُفت الدنيا عملت فينا إيه».