رئيس وفد جنوب أفريقيا لـ«العدل الدولية»: الإبادة الجماعية مستمرة في غزة

قال رئيس وفد دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، في جلسة الاستماع الخاصة بالتدابير الإضافية لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، إن الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال مستمرة في غزة.

وأضاف رئيس وفد جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع، أن هناك أدلة كثيرة واضحة على نية إسرائيل في ارتكاب إبادة جماعية في غزة، كما أن المجتمع الإسرائيلي كله يدعمها.

وأوضح أنه منذ سبعة أشهر لم نتخيل أن يحدث كل هذا الدمار والقتل والإصابات في غزة.

جلسة استماع بمحكمة العدل الدولية

وتعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع، اليوم وغدًا، لنظر طلب جنوب إفريقيا بوقف هجوم إسرائيل على رفح وبذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في غزة، وأعلنت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة أنّها ستستمع إلى المرافعات المقدمة من جنوب إفريقيا يوم الخميس، ومن إسرائيل يوم الجمعة.