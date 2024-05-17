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سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 17-5-2024 في البنوك

كتب:

وليد عبد السلام
02:09 ص | الجمعة 17 مايو 2024
الريال السعودي

الريال السعودي

سجّل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 17-5-2024، استقرارًا على آخر سعر سجله في تعاملات يوم أمس الخميس بالبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم

وترصد السطور التالية سعر الريال السعودي في البنوك الرسمية، وفق آخر تحديث بمواقع البنوك عبر الإنترنت. 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري، نحو 12.47 جنيه للبيع، و12.50 جنيه للشراء. 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 12.48 جنيه للبيع و12.51 جنيه للشراء. 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

فيما سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، نحو 12.48 جنيه للبيع، و12.51 جنيه للشراء. 

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، نحو 12.48 جنيه للبيع، و12.51 جنيه للشراء. 

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بقلم وليد عبد السلام