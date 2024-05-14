سعر صرف الريال السعودي اليوم الثلاثاء 14-5-2024 بالبنوك

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14-5-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، خلال بداية التعاملات اليومية.

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، سعر صرف الريال السعودي في البنوك الرسمية، بحسب آخر تحديثات أعلنتها عدد من مواقع البنوك عبر الإنترنت.

سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، نحو 12.63 جنيه للبيع، و12.60 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي

بلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، نحو 12.62 جنيه للبيع، و12.59 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، نحو 12.63 جنيه للبيع، و12.60 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي في بنك القاهرة

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، نحو 12.59 جنيه للبيع، و12.62 جنيه للشراء.