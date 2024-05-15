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سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15-5-2024 في البنوك

كتب:

وليد عبد السلام
08:47 ص | الأربعاء 15 مايو 2024
ريال سعودي

ريال سعودي

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15-5-2024، استقرارًا مع بداية التعاملات في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم

وتنشر «الوطن» من خلال التقرير التالي، سعر الريال السعودي في البنوك الرسمية، وفقًا لآخر تحديث مواقع البنوك عبر الإنترنت. 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي، اليوم الأربعاء، في البنك المركزي المصري، نحو 12.63 جنيه للبيع، و12.60 جنيه للشراء. 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، نحو 12.62 جنيه للبيع، و12.59 جنيه للشراء. 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

فيما سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، نحو 12.63 جنيه للبيع، و12.60 جنيه للشراء. 

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، نحو 12.59 جنيه للبيع، و12.62 جنيه للشراء. 

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بقلم وليد عبد السلام