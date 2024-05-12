سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات اليوم الأحد

شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 12-5-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، خلال منتصف التعاملات اليومية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الريال السعودي في عدد من البنوك الرسمية، بحسب أخر تحديثات أعلنتها عدد من مواقع البنوك المصرية عبر الانترنت.

سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري حوالي 12.63 جنيه للبيع، و12.60 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري بحوالي 12.62 جنيه للبيع، و12.59 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر حوالي 12.63 جنيه للبيع، و12.60 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة بحوالي 12.59 جنيه للبيع، و12.62 جنيه للشراء.