سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 15-5-2024

كشفت المنصات الرسمية الصادرة عن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، عن تراجع جديد في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بقيمة 4 قروش مقارنة بأسعار أمس إذ سجل اليوم الأربعاء 15-5-2024 خلال بداية التعاملات نحو 12:7 جنيه للشراء و12:50 جنيه للبيع في بنك المصرف المتحد وهو أدنى سعر منذ إعلان البنك المركزي عن تحريك سعر الصرف للعملات في البنوك مطلع مارس الماضي.

تراجع جديد في سعر الريال السعودي

ترصد «الوطن» سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15-5-2024 خلال بداية التعاملات في مختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت وهي كالتالي:

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 12.50 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري 12.51 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك cib سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 12.30 جنيه للشراء، و12.50 جنيه للبيع، في بنك cib.

سعر الريال في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري 12.51 جنيه للشراء، و12.53 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.50 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.54 جنيه للشراء، و12.55 جنيه للبيع، في مصرف أبو ظبي الإسلامي.