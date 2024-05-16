طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة بمكونات بسيطة 

البطاطس من الأكثر الأكلات المحببة بالنسبة للأطفال والكبار فترغب الأمهات في ابتكار وصفات جديدة حتى تسعد أسرتها، لذا نقدم لك وصفة البطاطس المحشية يمكنك تقديمه بجوار أطباق عدة، ويكون سهل التحضير وعمله في الصيف ببساطة وبأشكال مختلفة، وخلال السطور التالية نستعرض طريقة العمل على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، عبر برنامجها المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

3 كيلو بطاطس متوسطة الحجم

3 ملاعق كبيرة زيت

1 كيلو لحمة مفرومة

3 حبات بصل مفرومة متوسطة الحجم

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة قرفة

فلفل حسب ذوقك

6 أكواب ماء

3 ملاعق كبيرة بقدونس

فص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

عصير ليمون

نصف ملعقة صغيرة بهارات

طريقة تحضير البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

- الخطوة الأولى لعمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة: قومي بتقشير البطاطس واغسليها، فرغي الجزء الأوسط منها واحتفظي بالنواة، وضعي البطاطس المحفور في الماء لعدم تغير لونها، واقلي البطاطس في الزيت، وأخرجيها من المقلاة واتركيها على جنب.

- الخطوة الثانية: حضري الحشوة وسخني الزيت في المقلاة وضيفي كمية اللحم المفروم واطهيها على نار متوسطة، وضيفي كمية البصل المفروم والبهارات واتركيهم على نار متوسطة، والبقدونس واخلطيهم مع الحشوة، واحشي البطاطس بالخلطة ورتبي البطاطس في طبقة واحدة.

- الخطوة الثالثة: قومي بسكب الصلصة فوق البطاطس وغطي صينية الخبز بورق الألمنيوم وسويها لمدة ساعة، وقدميها ساخنة مع الأرز.