طريقة عمل كريب البطاطس بطريقة سهلة في البيت زي المطاعم
كتب:
آية الله الجافي
07:41 ص | الأربعاء 15 مايو 2024
كريب البطاطس
كريب البطاطس هو واحد من أشهر الأطباق السريعة والشهية، التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة وبمكونات بسيطة، لذا تبحث ربة المنزل على طريقة عمل كريب البطاطس في البيت مثل المطاعم الكبرى؛ لضمان تقديمه بطريقة صحية وجودة عالية لأفراد أسرتها.
يُمكن لربة المنزل تحضير كريب البطاطس بخطوات بسيطة في وقت لا يتعدى 20 دقيقة في البيت، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة».
طريقة عمل كريب البطاطس
المكونات
- 1/2 كيلو دقيق.
- 1/4 ملعقة صغيرة ملح.
- رشه فلفل أسود.
- 3 بيضات.
- 1/2 كيلو بطاطس مقطعة أصابع ومحمرة.
- كوب ونصف حليب.
- جبنة موزاريلا مبشورة.
- مقدار جبنة رومي مبشورة.
- خس مقطع شرائح.
- خيار مخلل مقطع شرائح.
- فلفل ألوان مقطع شرائح.
- زيتون أسود مقطع شرائح.
- طماطم مقطعة شرائح.
- كاتشب.
- مايونيز.
طريقة تحضير كريب البطاطس
- ضعي الدقيق والملح والفلفل الأسود والبيض والحليب في وعاء كبير أو في وعاء الخلاط، واخلطيهم جيداً حتى تحصلي على عجينة سائلة وناعمة.
- سخني مقلاة غير لاصقة على نار هادئة، وادهنيها بقليل من الزيت، ثم ضعي مقدار من العجينة وافرديها في المقلاة بحركة دائرية حتى تغطي السطح بالكامل.
- اتركي الكريب لمدة دقيقتين حتى ينضج من الأسفل، ثم اقلبيه على الوجه الآخر واتركيه دقيقتين أخرى.
- كرري الخطوة حتى تنتهي من كمية العجينة، ثم اتركي الكريب جانباً.
- ضعي البطاطس المحمرة على نصف دائرة من الكريب، ثم أضيفي الكاتشب والمايونيز والجبن والخضروات، واغلقي الطرف الآخر حتى يصبح شكل نصف دائرة.
- اثني الكريب مرة أخرى حتى يصبح شكل مثلث، ثم ضعيه في مقلاة على نار متوسطة، وقلبيه على الجهتين حتى يتحمر قليلاً وتذوب الجبنة.
- قدمي الكريب ساخناً مع الكاتشب والمايونيز وسلطة الكول سلو أو أي سلطة تفضلينها.