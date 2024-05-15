طريقة عمل كريب البطاطس بطريقة سهلة في البيت زي المطاعم

كريب البطاطس هو واحد من أشهر الأطباق السريعة والشهية، التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة وبمكونات بسيطة، لذا تبحث ربة المنزل على طريقة عمل كريب البطاطس في البيت مثل المطاعم الكبرى؛ لضمان تقديمه بطريقة صحية وجودة عالية لأفراد أسرتها.

يُمكن لربة المنزل تحضير كريب البطاطس بخطوات بسيطة في وقت لا يتعدى 20 دقيقة في البيت، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل كريب البطاطس

المكونات

1/2 كيلو دقيق.

1/4 ملعقة صغيرة ملح.

رشه فلفل أسود.

3 بيضات.

1/2 كيلو بطاطس مقطعة أصابع ومحمرة.

كوب ونصف حليب.

جبنة موزاريلا مبشورة.

مقدار جبنة رومي مبشورة.

خس مقطع شرائح.

خيار مخلل مقطع شرائح.

فلفل ألوان مقطع شرائح.

زيتون أسود مقطع شرائح.

طماطم مقطعة شرائح.

كاتشب.

مايونيز.

طريقة تحضير كريب البطاطس