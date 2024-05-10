«حبيب الملايين».. رحلة محصول البطاطس من المحلة لأسواق أوروبا

مع دقات الرابعة فجراً تبدأ رحلة أهالى محافظة الغربية فى حصاد البطاطس، الجميع يتشارك، النساء قبل الرجال، فى جمع محصول الخير، يضحكون ويغنون لتهوين مهمة العمل تحت أشعة الشمس، حتى حلول الحادية عشرة صباحاً، يكتفون بما حصدوا ويجمعون أدواتهم، ويستعدون لمغادرة الحقل والعودة لبيوتهم راضين بما قسمه الله لهم من رزق.

«الوطن» زارت أحد حقول البطاطس، ولازمت مزارعى «المحلة» فى رحلة جمع المحصول المفضل لديهم بسبب رزقه الوفير، خلال موسم حصاده، والذى يستمر قرابة 6 أشهر، من شهر ديسمبر حتى يونيو من العام التالى: «الناس فى البلد هنا والقرى المجاورة لينا بتستنى موسم البطاطس بفارغ الصبر، علشان مكسبه ورزقه الكتير»، بحسب «مصطفى القلينى»، مزارع بطاطس بالمحلة، فى حديثه لـ«الوطن».

حصاد موسم البطاطس

ورث «مصطفى» مهنة زراعة البطاطس عن والده وأجداده، كما أنه ورَّثها لابنه الذى يشاركه الزراعة حالياً، معبراً عن مدى سعادته وحبه للمهنة: «أنا ليا 30 سنة وأنا بزرع بطاطس، طلعت على الدنيا لقيت أهلى بيزرعوها واتعلمتها»، مشيراً إلى أنه لم يفكر يوماً فى التخلى عن المهنة وممارسة أخرى: «مقدرش أسيب زراعة البطاطس.. الذهب الأصفر، دى المهنة اللى اتعودنا عليها، ولا فكرت فى يوم إنى إزرع غيرها».

الدول التي يتم تصدير البطاطس لها

دول مختلفة حول العالم يُصدر إليها «مصطفى» وغيره من المزارعين محصول البطاطس بعد حصاده، منها روسيا ودول أوروبية، فهى مصدر دخله الأساسى: «البطاطس دى مصدر دخلى الوحيد اللى ربيت منه أولادى وبصرف بيه على بيتى، وكمان بنفتح بيوت ناس تانية بالبطاطس».

تربة خصبة تحتاجها البطاطس عند زراعتها، فلا يتمكن أى شخص من زراعتها، بحسب سيد عبدالله، مزارع فى الستين من عمره: «لازم تربة البطاطس تكون خصبة مش مالحة وتتمتع بمواصفات تانية، وطبعاً زراعتها بتكلف، لكن الربح كويس»، مشيراً إلى أن سيدات من قرى مختلفة يأتين للمشاركة فى حصاد البطاطس.

لم يستطع «سيد» توريث الفلاحة لأبنائه، كما فعل معه والده، حيث فضلوا التعليم وممارسة مهن أخرى: «أبويا ومن قبله أجدادى بيزرعوا بطاطس من أيام الخديو إسماعيل، وأنا ورثتها منهم، لكن ركزوا فى تعليمهم لحد ما بقوا مهندسين ومحبوش مهنة الفلاحة، ولا لهم علاقة بالبطاطس ولا غيرها من المحاصيل».