استقرار أسعار الخضراوات بسوق الجملة في 6 أكتوبر.. البطاطس بـ4 جنيهات

شهدت أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 10 مايو حالة من استقرار الأسعار في سوق الجملة بـ6 أكتوبر في ظل متابعة محافظة الجيزة لحركة البيع والشراء داخل السوق.

أسعار الخضراوات اليوم في سوق الجملة بـ6 أكتوبر

وتستعرض «الوطن» أسعار الخضراوات اليوم في سوق الجملة، التي جاءت كالتالي:

- سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 3 و 5.5 جنيه

- سعر كيلو البطاطس يتراوح بين 4 و12 جنيها

- سعر كيلو البصل يتراوح بين 5 و8 جنيهات

- سعر الكوسة يتراوح بين 6 و10 جنيهات.

اسعار الباذنجان

- وتراوح سعر باذنجان بلدي بين 5 و10 جنيهات

- وتراوح سعر باذنجان رومي بين 5 و9 جنيهات

- وتراوح سعر باذنجان أبيض بين 4 و9 جنيهات.

-تراوح سعر فلفل رومي بين 5 و10 جنيهات.

- وتراوح سعر فلفل حامي صوب بين 14 و18 جنيهًا

- وتراوح سعر فلفل حامي بلدي بين 4 و10 جنيهات

- وتراوح سعر فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 18 و24 جنيهًا.

- وتراوح سعر الفاصوليا بين 7 و17 جنيهًا

- وتراوح سعر الخيار بين 5 و10 جنيهات

أسعار الملوخية

- وتراوح سعر البامية بين 20 جنيهًا و40 جنيهًا.

- وتراوح سعر البسلة بين 20 و26 جنيهًا في سوق العبور اليوم

- تراوح سعر الثوم بين 35 و55 جنيهًا،

- وتراوح سعر الملوخية بين 6 و10 جنيهًات

- وتراوح سعر السبانخ بين 4 و9 جنيهات

- وتراوح سعر البطاطا بين 12 و18 جنيهًا

أسعار القلقاس

- وتراوح سعر ورق عنب بين 15 و30 جنيهًا للكيلو

- وتراوح سعرالليمون بلدي بين 16 و22 جنيهًا

- تراوح سعر القلقاس بين 19 و21 جنيهًا