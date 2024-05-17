سعر طن الحديد اليوم الجمعة 17-5-2024 في مصر

شهد سعر طن الحديد اليوم الجمعة 17-5-2024 في العديد من الشركات والمصانع، تراجعا طفيفا، إذ تحظى أسعار مواد البناء باهتمام كبير من جانب قطاع كبير من المواطنين للتعرف على آخر مستجداتها التي تتغير بشكل يومي، ومن أبرزها الحديد والأسمنت.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر طن الحديد اليوم في مصر، وفقاً للتحديث الأخير بشأن أسعار مواد البناء الذي توضحه بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الجمعة 40137 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر حديد عز

وسجل سعر حديد عز اليوم الجمعة 42094 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد اليوم عالميا

كما أوضحت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، متوسط أسعار الحديد على المستوى العالمي، وجاء كالتالي:

- متوسط سعر البليت: 505 دولاراً للطن الواحد.

- متوسط سعر حديد التسليح: 529 دولاراً للطن الواحد.

- متوسط سعر الحديد الخام: 119 دولاراً للطن الواحد.

أسعار الأسمنت اليوم

وفي السياق ذاته، أوضحت البوابة أسعار الأسمنت اليوم الجمعة، وسجل سعر الأسمنت الرمادي 2235 جنيهاً للطن الواحد.