أسعار الحديد اليوم للمستهلك.. تراجع الاستثماري

أعلنت مصانع وشركات الحديد عن أسعار الحديد الاستثماري للمستهلك اليوم الخميس 16-5-2024، إذ سجل نحو 38 ألفًا و200 جنيه للطن، وفق الأسعار الرسمية المعلنة من المصانع والشركات، محققًا قيمة تراجع 100 جنيه مقارنة بالأسعار المعلنة أمس.

ووفق الأسعار الرسمية المعلنة من المصانع أن أسعار الحد الاستثماري اليوم بلغت أدنى مستوى لها منذ أول شهر مارس الماضي بعد أن تم توفير سعر العملة الصعبة في البنوك لشراء مستلزمات المستوردين خاصة خام البيلت المادة الخام للحديد.

كشفت شركة حديد عز عن ثبات أسعار الحديد اليوم، إذ سجلت نحو 40 ألفا و700 جنيه في المصنع، ويباع للمستهلك بـ41 ألفًا و400 جنيه للطن، وهي الأسعار للمستهلك في المخازن.

أسعار الحديد اليوم

وجاءت أسعار الحديد الاستثماري، وباقي الأنواع في السوق المصرية، لمختلف الأنواع، وفق آخر تحديث معلن من المصانع والشركات، كالآتي:

بلغ سعر حديد السويس للصلب نحو 41 ألفًا و200 جنيه للطن من المستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

كما سجل سعر حديد بشاي نحو 41 ألفًا و300 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

وصل سعر حديد المراكبي نحو 38 ألفًا و200 جنيه للطن من للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجّل سعر حديد مصر ستيل نحو 38 ألفًا و100 جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

بلغ سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 38 ألفًا و300 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر طن الحديد اليوم

سجل سعر حديد الجارحي اليوم في مصر عند مستوى 40 ألفا 100 جنيه للطن من المستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

وسجّل سعر حديد الكومي نحو 38 ألفًا و350 جنيها للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

وبلغ سعر حديد المصريين اليوم في مصر نحو 40 ألفًا و300 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

ووصل سعر حديد العلا إلى نحو 38 ألفا 250 جنيها للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.