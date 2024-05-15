تراجع في أسعار الحديد اليوم.. «الاستثماري» يهبط 200 جنيه للطن

تراجعت أسعار الحديد الاستثماري للمستهلك نحو 200 جنيه للطن، خلال مبيعات اليوم، إذ سجل نحو 38 ألفًا و300 جنيه للطن، وفق الأسعار الرسمية المعلنة من المصانع والشركات اليوم الخميس 15-5-2024.

وأعلنت شركة حديد عز، أسعار الحديد اليوم، إذ سجلت نحو 40 ألفا و700 جنيه في المصنع، ويباع للمستهلك بـ41 ألفًا و400 جنيه للطن، وهي الأسعار للمستهلك في المخازن.

أسعار الحديد اليوم

وجاءت أسعار الحديد الاستثماري، وباقي الأنواع في السوق المصرية، لمختلف الأنواع، وفق آخر تحديث معلن من المصانع والشركات، كالآتي:

بلغ سعر حديد السويس للصلب نحو 41 ألفًا و300 جنيه للطن من المستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

كما سجل سعر حديد بشاي نحو 41 ألفًا و200 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

وصل سعر حديد المراكبي نحو 38 ألفًا و300 جنيه للطن من للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجّل سعر حديد مصر ستيل نحو 38 ألفًا و200 جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

بلغ سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 38 ألفًا و400 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر طن الحديد اليوم

سجل سعر حديد الجارحي اليوم في مصر عند مستوى 40 ألفا 200 جنيه للطن من المستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

وسجّل سعر حديد الكومي نحو 38 ألفًا و450 جنيها للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

ووصل سعر حديد العلا إلى نحو 38 ألفا 350 جنيها للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

وبلغ سعر حديد المصريين اليوم في مصر نحو 40 ألفًا و400 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.