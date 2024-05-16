«قبائل الصومال» تشكر الإمام الأكبر وتثمن موقف الأزهر الداعم لوحدة بلادهم
كتب:
محمد أيمن سالم
07:00 م | الخميس 16 مايو 2024
الإمام الأكبر شيخ الأزهر
أرسل مجمع السلاطين وشيوخ القبائل في الصومال، برقية شكر وتقدير للإمام الأكبر شيخ الأزهر، على جهوده السامية في نشر رسالة الإسلام السمحة، وسعيه الدائم لإصلاح أمة الإسلام وإرشادها إلى الطريق القويم، والتصدي للأفكار المنحرفة، وتوحيد صف أهل الشهادة، ومحاربة التكفير، وحقن دماء المسلمين بشتى طوائفهم.
مجمع السلاطين
كما ثمّن «مجمع السلاطين وشيوخ القبائل بالصومال»، وقوف جمهورية مصر العربية وأزهرها الشريف إلى جانب جمهورية الصومال عبر مختلف العصور، داعين المولى عز وجل أن يحمي مصر وأزهرها الشريف، وأن يبقيها حصنا للعروبة والإسلام، وأن يحفظ شيخ الأزهر ويبارك فيه، وأن يوفقه إلى ما فيه الخير للإسلام والمسلمين.