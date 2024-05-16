وكيل «المعاهد الأزهرية» يتفقد امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

تفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، امتحانات طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية، المنعقدة في معهد الدكتور محمد سيد طنطاوي (بنين وفتيات) بمنطقة القاهرة الأزهرية، بناء على تكليف فضيلة الشيخ أيمن عبدالغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيث أدى طلاب الشهادة الابتدائية الامتحان في مادتي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي القرآن الكريم والثقافة الإسلامية، ورافقه الشيخ فواز العبادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية.

الاجتهاد والمذاكرة

وأوضح الدكتور الشرقاوي أن هذه الامتحانات فرصة كبيرة وتدريب عملي للطلاب لمعرفة مستواهم الحقيقي كما تعد تمهيدا لهم في المراحل المقبلة، مطالبا الطلاب بالجد والاجتهاد والمذاكرة واستشعار مسؤولية انتمائهم لهذه المؤسسة العريقة.

عدد المتقدمين للشهادة الابتدائية

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الابتدائية 185908 طالب وطالب، وعدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 178014 طالب وطالبة، وتبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية من يوم الأربعاء الموافق 15/5/2024 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 21/5/2024، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء الموافق 15/5/2024وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 22/5/2024.