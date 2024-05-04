رئيس «المعاهد الأزهرية»: لا شكاوى من امتحانات النقل اليوم

واصل طلاب النقل الأزهري، امتحانات الفصل الدراسي الثاني اليوم، وسط حالة من الهدوء في اللجان، إذ أدى طلاب الصف الثاني الثانوي الشعبة الأدبية، امتحان مقرري اللغة الأجنبية الأولى والتربية الفنية، وطلاب الثاني الثانوي العلمي اللغة الأجنبية والتربية الفنية.

امتحانات النقل الأزهري

ويمتحن طلاب الصف الأول الثانوي الشعبتين العلمية والأدبية، مقرري اللغة الأجنبية والتربية الفنية، فيما يؤدي طلاب الصف الأول بمعاهد القراءات، امتحان مقرري النحو والخط العربي، وطلاب الصف الأول الثانوي «البعوث الإسلامية» امتحان مقرري الثقافة الإسلامية واللغة الأجنبية، وطلاب الصف الأول تخصص معهد القراءات امتحان مقرري الصرف والفواصل.

الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في بيان اليوم، أنّ الامتحانات تسير وفقًا لما هو مخطط لها وسط حالة من الهدوء في مختلف اللجان الامتحانية بالمعاهد الأزهرية، وذلك وفق الضوابط المعلنة سلفًا خلال الاجتماعات التحضيرية التي عُقدت مع رؤساء ‏المناطق الأزهرية والقائمين على اللجان خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنّ الامتحانات الموضوعة جاءت في مستوى الطالب المتوسط ولم تسجل غرفة عمليات متابعة الامتحانات أي شكاوى سواء من الطلاب أو القائمين على اللجان.