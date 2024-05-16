منخفض جوي وكتل هوائية.. «الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الرياح الترابية

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك يوم غد الجمعة على المناطق المكشوفة من الصحراء الغربية، وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

إلى متى يستمر نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة؟

وأوضحت «الأرصاد» أنه بالتزامن مع الموجة شديدة الحرارة التي بدأت اليوم الخميس، فمن المتوقع أن يكون هناك فرصًا لنشاط الرياح يومي السبت والأحد الموافق 18 و19 مايو، على مناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء، وتنشط أيضًا بدءًا من يوم الاثنين الموافق 20 مايو، وحتى يوم الأربعاء الموافق 22 مايو، على محافظة الوادي الجديد، وشمال الصعيد وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى.

تعرف على سبب الموجة الحارة؟

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة التي بدأت من اليوم الخميس الموافق 16 مايو، من المتوقع أن تستمر معنا على مدار الأسبوع المقبل، كما أنها قد تزيد عن تلك المدة، لافتة إلى أن الموجة شديدة الحرارة، تأتي بسبب منخفض جوي في طبقات الجو العليا، فضلا عن وجود للكتل الصحراوية على سطح الأرض، التي تزيد من قيم ارتفاع درجات الحرارة.